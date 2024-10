Ilrestodelcarlino.it - Padova, bambino trovato morto dopo parto in casa

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Tragedia questa mattina in un’abitazione di Piove di Sacco, in provincia di: unche è statorito inè stato. La madre del piccolo è stata accompagnata all’ospedale del capoluogo per le cure mediche e per chiarire la vicenda. Sul posto hanno operato gli operatori del Suem 118, che hanno avvertito i carabinieri. Al momento attenzione viene riservata alle circostanze del, sotto accertamenti da parte dei militari. Notizia in aggiornamento