Morte al night club: sarà l'autopsia a sciogliere ogni dubbio (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono in pieno svolgimento le indagini per ricostruire il dramma di Piove di Sacco. Una neonata è stata trovata morta nella notte tra il 28 e il 29 ottobre nel bagno del night club "Serale club" di via Borgo Padova. A dare l'allarme al 118 è stata la madre della vittima, una ventinovenne italiana Padovaoggi.it - Morte al night club: sarà l'autopsia a sciogliere ogni dubbio Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono in pieno svolgimento le indagini per ricostruire il dramma di Piove di Sacco. Una neonata è stata trovata morta nella notte tra il 28 e il 29 ottobre nel bagno del"Serale" di via Borgo Padova. A dare l'allarme al 118 è stata la madre della vittima, una ventinovenne italiana

