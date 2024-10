Sport.quotidiano.net - Mignani al 91' salva la Pianese a Ferrara

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 –all’ultimo tuffolache strappa un punto importante aallungando a cinque la striscia di risultati utili. Il match del Mazza non è stato semplice per i senesi, mandati in campo da Prosperi con un po’ di logico turn over. I padroni di casa, messi alle spalle al muro da un avvio di stagione complicatissimo, partono infatti bene. I bianconeri, schierati con diversi volti nuovi rispetto al Gubbio, rischiano di andare infatti sotto al 7’. Cross di Mignanelli per la testa di Calapai, murato dalla difesa. Primo squillo bianconero al 13’ col diagonale di Boccadamo fuori di poco. L’ex Siena Karlsson ha sul destro una ghiotta opportunità ma mette a lato (16’). Buona l’azione di rimessa dellaqualche minuto dopo, il sinistro di Chesti è deviato in corner. Ancora Karlsson (25’) è impreciso, stavolta di testa.