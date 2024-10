La serie tv su Avetrana cambia nome e va in streaming con un nuovo titolo: «Qui non è Hollywood» (Di martedì 29 ottobre 2024) In seguito al provvedimento emesso dal tribunale di Taranto, Disney+ e Groenlandia hanno deciso di cambiare titolo alla serie sull'omicidio di Sarah Scazzi. Dal 30 ottobre sarà su Disney+ Vanityfair.it - La serie tv su Avetrana cambia nome e va in streaming con un nuovo titolo: «Qui non è Hollywood» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 29 ottobre 2024) In seguito al provvedimento emesso dal tribunale di Taranto, Disney+ e Groenlandia hanno deciso direallasull'omicidio di Sarah Scazzi. Dal 30 ottobre sarà su Disney+

Groenlandia e Disney hanno annunciato che la produzione, in conformità al provvedimento del Tribunale di Taranto e in attesa dell'udienza programmata per il 5 novembre, esordirà domani 30 ottobre in Italia e si intitolerà Qui non è Hollywood

