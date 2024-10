La legge di Lidia Poët 2: recensione della serie con Matilda De Angelis (Di martedì 29 ottobre 2024) La legge di Lidia Poët 2: recensione della serie con Matilda De Angelis La seconda stagione di La legge di Lidia Poët è pronta ad arrivare su Netflix dal 30 ottobre e avanzando nella narrazione, offre la possibilità di godere di un personaggio più adulto, così come risulta più coeso il secondo ciclo rispetto al primo, meno maturo e a tratti forzato. Abbandonate alcune delle esagerazioni stilistiche e narrative iniziali, la serie si avventura in un racconto che riesce a trovare un equilibrio tra il dramma storico, il giallo investigativo e la riflessione sociale, sempre attuale. E lo fa con un tono naturale e credibile, che dà più sostanza e qualità alla trama e ai personaggi. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ladi2:conDeLa seconda stagione di Ladiè pronta ad arrivare su Netflix dal 30 ottobre e avanzando nella narrazione, offre la possibilità di godere di un personaggio più adulto, così come risulta più coeso il secondo ciclo rispetto al primo, meno maturo e a tratti forzato. Abbandonate alcune delle esagerazioni stilistiche e narrative iniziali, lasi avventura in un racconto che riesce a trovare un equilibrio tra il dramma storico, il giallo investigativo e la riflessione sociale, sempre attuale. E lo fa con un tono naturale e credibile, che dà più sostanza e qualità alla trama e ai personaggi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ladifinalmente ingrana: la recensione della stagione 2; Ladi, il trailer ufficiale della stagione 2 [HD]; Ladi2, recensione: Matilda De Angelis è la nostra Signora in giallo;Poet è una serie "pop" e ci piace per questo; Festa del Cinema Roma. Luca Zingaretti dirige “La casa degli sguardi”, in sala anche “Il ragazzo dai pantaloni rosa” e “Ladi2”; Ladi2, trailer e poster della nuova stagione in arrivo su Netflix; Leggi >>>