Kamala Harris sfida Trump a un test cognitivo

(Di martedì 29 ottobre 2024) La risposta dopo le parole dinon se lo fa ripetere due volte e risponde alla provocazione di Donald. Nelle ultime ore, durante un comizio elettorale al Madison Square Garden di New York, aveva detto come la vicepresidente abbia un quoziente intellettivo basso. La candidata alla Casa Bianca,, parlando alla CBS si è detta disponibile a sottoporsi ad uninvitando il suo avversario a fare lo stesso. Secondo la, l’ex Potus è “sempre più instabile e squilibrato”. Leggi anche: USA,senza freni: “Conrischiamo la terza guerra Mondiale”nelle ultime ore aveva attaccato la vicepresidente: “Siamo ina in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca – poi l’attacco – ” distrutto il paese. I nostri nemici ridono di lei, vogliono che vinca.