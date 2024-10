Inter-news.it - Inter in partenza, prima di Empoli un’altra tappa: il programma!

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’, anche se con pochissimo tempo a disposizione, si prepara ad affrontare l’in trasferta. Di seguito le ultime novità sul viaggio e suldelle prossime ore. TERZA TRASFERTA – Le sveglie dei tifosi nerazzurri sono impostate per le ore 18.30 di domani, quando ci sarà il fischio d’inizio di. Archiviata, anche se non del tutto, la sfida di domenica scorsa contro la Juventus, gli uomini di Simone Inzaghi devono immediatamente spostare il focus su quella di mercoledì. Gliisti a disposizione del mister piacentino hanno avuto praticamente solo meno di due giorni per preparare il match, che include anche il viaggio verso la destinazione toscana. Quella disarà la terza trasferta dei nerazzurri in circa dieci giorni, dopo quella dell’Olimpico di Roma del 20 ottobre e quella di Berna (in Svizzera) dello scorso 23.