Infila il caricabatterie nella presa e viene folgorato da una scarica: portato in ospedale (Di martedì 29 ottobre 2024) Un turista tedesco è stato folgorato da una scarica dopo aver Infilato il caricabatterie nella presa di un'abitazione a Colonno, comune che si trova in provincia di Como. Fanpage.it - Infila il caricabatterie nella presa e viene folgorato da una scarica: portato in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un turista tedesco è statoda unadopo averto ildi un'abitazione a Colonno, comune che si trova in provincia di Como.

Colonno: infila il caricabatterie nella presa. Paura per un turista colpito dalla scarica

(laprovinciadicomo.it)

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Menaggio e un’ambulanza. Inizialmente si era parlato (secondo le poche informazioni filtrate) di condizioni serie. Di ...

