Il "conte" cerca un appartamento da 1 milione: clamoroso a Casa a prima vista, chi è davvero | Guarda (Di martedì 29 ottobre 2024) Jacopo e Gaia, una coppia di fratelli gemelli, ha partecipato a Casa a prima vista per cercare un appartamento a Roma che facesse al caso loro. I due avevano svelato ai telespettatori il budget a loro disposizione: ben 1 milione e 300mila euro. Una cifra stratosferica, considerando che i due gemelli originari di Frosinone hanno appena 23 anni. A quel punto, diversi curiosi si sono mobilitati per conoscere la storia dei due fratelli. E qualcuno ha scoperto che Jacopo aveva già partecipato a un programma televisivo a febbraio 2024. Più nello specifico a Ciao Darwin, per la sfida che vedeva contrapposti gli "Eleganti" capitanati da Raffaello Tonon contro i "Tamarri" capitanati da Floriana Secondi. Liberoquotidiano.it - Il "conte" cerca un appartamento da 1 milione: clamoroso a Casa a prima vista, chi è davvero | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Jacopo e Gaia, una coppia di fratelli gemelli, ha partecipato aperre una Roma che facesse al caso loro. I due avevano svelato ai telespettatori il budget a loro disposizione: ben 1e 300mila euro. Una cifra stratosferica, considerando che i due gemelli originari di Frosinone hanno appena 23 anni. A quel punto, diversi curiosi si sono mobilitati per conoscere la storia dei due fratelli. E qualcuno ha scoperto che Jacopo aveva già partecipato a un programma televisivo a febbraio 2024. Più nello specifico a Ciao Darwin, per la sfida che vedeva contrapposti gli "Eleganti" capitanati da Raffaello Tonon contro i "Tamarri" capitanati da Floriana Secondi.

i due avevano raccontato agli agenti del celebre e fortunato format di Discovery di stare cercando un appartamento che avesse determinate caratteristiche e di possedere un importante budget a ...

Ricordate Jacopo e Gaia, i gemelli di Frosinone che hanno fatto scalpore a “Casa a Prima Vista” con il loro budget milionario e l’aria da nobili? La loro partecipazione al programma di Real Time, alla ...

Dal -22 di maggio al +8 di ora. È in questi numeri la differenza tra il Napoli e il Milan, stasera avversarie nella sfida che rievoca gli anni Ottanta di Diego e del Trio ...

