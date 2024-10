.com - Eccellenza / Nell’ottava Maceratese e Chiesanuova hanno morso il freno: ringrazia il K Sport

(Di martedì 29 ottobre 2024) I pareggi interni diaumentato il valore della vittoria della squadra di Magi, ora a -1 dalla prima e a pari punti con i treiesi. Il Matelica non sbaglia a Fano e rientra nella short-list di alta classifica assieme all’Urbania. Nelle retrovie, vince solo il Tolentino Vallesina, 29 ottobre 2024 – Sull’ottovolante del massimo campionato regionale non c’è spazio per cali di attenzione. Nella giostra disi sale e si scende, sia in classifica che in termini di umore quando la graduatoria non è così spietata. Anche nella domenica che ci siamo appena lasciati alle spalle, è stato così. Non è arretrata di una posizione ladi Matteo Possanzini, anche se il pari “harakiri” contro l’Urbino ha palesato un po’ di irrequietezza viste le modalità con cui è arrivato.