Dal barocco al tango argentino: "Musica per la Regina" debutta con le pagine immortali di Vivaldi e Piazzolla (Di martedì 29 ottobre 2024) Da Vivaldi a Piazzolla, dal barocco al tango argentino. Un debutto in grande spolvero per la terza edizione della rassegna “Musica per la Regina” che inaugura il ciclo di quattro appuntamenti con il concerto “Vivaldi e le stagioni del tango” in programma per mercoledì 30 ottobre, alle ore 21:15 Riminitoday.it - Dal barocco al tango argentino: "Musica per la Regina" debutta con le pagine immortali di Vivaldi e Piazzolla Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Da, dalal. Un debutto in grande spolvero per la terza edizione della rassegna “per la” che inaugura il ciclo di quattro appuntamenti con il concerto “e le stagioni del” in programma per mercoledì 30 ottobre, alle ore 21:15

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dalal: "Musica per la Regina" debutta con le pagine immortali di Vivaldi e Piazzolla; Musica per la Regina: a teatro l’omaggio a Vivaldi e Piazzolla;: un abbraccio di bellezza al Festival di Catania; Lunedì 15 luglio alle 16 concerto “Dalal, passando per il film” alla residenza Mazzarello di Torino; Dalal jazz: 5 concerti con grandi artisti sulla terrazza del Caesar Augustus di Anacapri; Natura e arte per i magici concerti de I Solisti Terre Federiciane: pienone a Troia, Monte e Bosco Incoronata; Leggi >>>

Dal barocco al tango argentino, “Musica per la regina” debutta con Vivaldi e Piazzolla

(altarimini.it)

Lezioni concerto con oltre 600 studenti e studentesse, la mattina del 30 a Fano e il 31 a Cattolica al Salone Snaporaz ...

Musica per la Regina: a teatro l’omaggio a Vivaldi e Piazzolla

(msn.com)

Da Vivaldi a Piazzolla, dal barocco al tango argentino. Un debutto in grande spolvero per la terza edizione della ...

Miguel Ángel Zotto incontra Piazzolla a passo di tango al Teatro Olimpico dal 31 ottobre

(ilmessaggero.it)

«Era un genio, di poche parole e pochissimi complimenti: se apriva bocca, tirava frecce. Ma quando, dopo avermi visto in scena a Parigi, mi affidò le coreografie di ...

Cattolica. “Musica per la Regina”, a Cattolica tornano i capolavori immortali tra Vivaldi, Mozart e i tanghi di Piazzolla

(lapiazzarimini.it)

Cattolica. “Musica per la Regina”, a Cattolica tornano i capolavori immortali tra Vivaldi, Mozart e i tanghi di Piazzolla. Dal ...