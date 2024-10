Ilrestodelcarlino.it - "Contratti non prorogati, siamo al limite"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "La direzione della nostra Azienda Sanitaria Territoriale ha deciso di non prorogare gli 11 infermieri ed i 14 operatori sanitari in servizio a tempo determinato con scadenza contratto 31 ottobre 2024". Ne danno notizia Cgil, Cisl, Nursing Up, Fials e Ugl Salute esprimendo grande preoccupazione per la sorte di questi lavoratori, così come lo ha fatto un altro sindacato della sanità , il Nursind. "Tale inaccettabile decisione, dettata unicamente dalla spasmodica necessità di risparmiare risorse finanziarie, comporterà l’ennesima gravissima disfunzione organizzativa con gravi ripercussioni sui turni di lavoro, sui malcapitati utenti e soprattutto sulla oramai derelitta sanità pubblica del Piceno".