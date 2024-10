Concerto della band Qpga a Isola, tributo a Claudio Baglioni nel giorno di Ognissanti (Di martedì 29 ottobre 2024) Concerto tributo a Claudio Baglioni nel giorno di Ognissanti a Isola delle Femmine.Il primo novembre, alle 21.30, l'appuntamento è fissato nell'arena teatrale Piano Ponente, in piazza Vincenzo Enea, dove è in programma il live del gruppo Qpga di Ignazio Lucchese, dedicato al cantautore romano Palermotoday.it - Concerto della band Qpga a Isola, tributo a Claudio Baglioni nel giorno di Ognissanti Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)neldidelle Femmine.Il primo novembre, alle 21.30, l'appuntamento è fissato nell'arena teatrale Piano Ponente, in piazza Vincenzo Enea, dove è in programma il live del gruppodi Ignazio Lucchese, dedicato al cantautore romano

Riccardo Penzo, si laurea in violino e organizza un concerto in terrazza per scusarsi con i vicini: hanno ascoltato ore di prove

CHIOGGIA - “Silenzio! Suona Riccardo”. E’ stata quasi una parola d’ordine quella che, domenica mattina, ha “fermato” calle Gambari. Non è passata ...

Rubberneckin Band in concerto: tributo a Elvis Presley

Sabato 26 ottobre 2024 alle ore 21.30 il Bonaventura Music Club di Buccinasco (Milano), in via Modena 15, ospita la Rubberneckin Band in concerto con un tributo a Elvis Presley. La band è ...

MARCUS KING BAND: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Markus King in concerto al Fabrique, Milano ... Con migliaia di chilometri di strada come “The Marcus King Band”, si è affermato grazie a un’abilità esecutiva senza pari e a un dinamico spettacolo dal ...

Otomo Yoshihide & Special Big Band in concerto a Reggio Emilia

Proveniente dalla scena noise-improvvisativa di Tokyo, ha attraversato con grande creatività progetti diametralmente opposti, come l'avant-rock sperimentale della sua prima band Ground Zero e ...