Castelplanio, cerca di ottenere un finanziamento ma perde 605 euro (Di martedì 29 ottobre 2024) Castelplanio (Ancona), 29 ottobre 2024 -cerca di ottenere un finanziamento, invece viene truffato on-line. I carabinieri della stazione di Castelplanio scoprono gli autori del raggiro e denunciano due persone. Alla ricerca di un finanziamento di 5mila euro un uomo ha iniziato a fare delle banali ricerche sul web ma si è imbattuto in una truffa. E’ quanto successo lo scorso mese di settembre ad un signore, 68enne della Vallesina che, dopo aver cercato come poter ottenere un finanziamento, è stato contattato telefonicamente da due distinte persone, un uomo ed una donna. Gli interlocutori hanno convinto il 68enne a effettuare due distinte ricariche su altrettante carte prepagate, per un importo complessivo di 605 euro facendogli credere che erano necessari per la pratica di autorizzazione del finanziamento. Ilrestodelcarlino.it - Castelplanio, cerca di ottenere un finanziamento ma perde 605 euro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024)(Ancona), 29 ottobre 2024 -diun, invece viene truffato on-line. I carabinieri della stazione discoprono gli autori del raggiro e denunciano due persone. Alla ridi undi 5milaun uomo ha iniziato a fare delle banali ricerche sul web ma si è imbattuto in una truffa. E’ quanto successo lo scorso mese di settembre ad un signore, 68enne della Vallesina che, dopo averto come poterun, è stato contattato telefonicamente da due distinte persone, un uomo ed una donna. Gli interlocutori hanno convinto il 68enne a effettuare due distinte ricariche su altrettante carte prepagate, per un importo complessivo di 605facendogli credere che erano necessari per la pratica di autorizzazione del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diunma perde 605 euro;, la truffa on line stavolta non riesce: due persone denunciate dai carabinieri; Jesi / Impatto auto - bici, ragazza a Torrette con l'eliambulanza; Leggi >>>

Finanziamenti per progetti di ricerca aerospaziale: domanda a fine ottobre 2024

(edotto.com)

Per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, specificamente mirati alla Sicurezza Nazionale, il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ...

Finanziamenti per la sartoria rapida: perché sono facili da ottenere

(data24news.it)

Sarte in cerca di lavoro? Ecco qualche consiglio ... Come? Attualmente i finanziamenti per la sartoria rapida sono molto facili da ottenere e ti permettono di realizzare in poco tempo un tuo sogno nel ...

Mutuo al 100%: come ottenere il finanziamento completo per la tua casa

(lavocedigenova.it)

Un mutuo al 100% permette di ottenere un finanziamento completo per l'acquisto della casa, coprendo l'intero valore dell'immobile senza necessità di un anticipo in contanti. Questo tipo di mutuo può ...

case in vendita in Via Castelplanio, Roma

(immobiliare.it)

L’azienda venne fondata nel 1989 quando l’imprenditore Mark Dixon, durante una piccola sosta a Bruxelles, notò quanti professionisti fossero costretti a riunirsi negli hotel e e nei bar, in mancanza ...