Capua Toni Servillo ospite al Teatro Ricciardi per la proiezione di Iddu

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì 30 ottobre in sala al, con doppio spettacolo alle 18.00 e alle 21.00, sarà proiettato “”, di Fabio Grassadonia e Ano Piazza. Ma ci sarà una grande sorpresa:saràalle 20.30. Un’occasione unica per scoprire il nuovo lavoro dei registi di Sicilian Ghost Story e Salvo, una delle coppie più originali del cinema italiano.è un film che ci porta nel mondo oscuro di Matteo Messina Denaro, il famigerato boss mafioso, esplorato attraverso le sue lettere e i famosi pizzini, ma anche un viaggio tra fantasmi personali, eredità e solitudine.veste i panni di Catello Palumbo, un ex preside caduto in disgrazia, intrappolato tra le sue ambizioni fallite e i debiti, mentre Elio Germano dà vita a un Matteo essenziale, cupo, privo di ironia, nascosto tra i libri e i suoi pensieri.