Boom Lukaku, lo ha fatto davvero: Milan-Napoli entra nella storia (Di martedì 29 ottobre 2024) Lukaku ha segnato contro il Milan vestendo la maglia del Napoli, ma si è limitato solo al gol: l’attaccante è anche entrato nella storia. Il Milan sta ospitando questa sera in casa propria il Napoli capolista a casa sua, a San Siro. Il match è stato sbloccato appena 5? dopo il fischio d’inizio da Romelu Lukaku che, dopo essere stato avversario dei rossoneri ai tempi dell’Inter, è tornato questa sera a Milano più carico che mai. Con l’occasione ha anche siglato un record incredibile, entrando nella storia della Serie A. Boom Lukaku, lo ha fatto davvero: Milan-Napoli entra nella storia (LaPresse) – Tvplay.itCome detto, Lukaku ci ha messo esattamente cinque minuti per tornare a segnare a San Siro ma stavolta con la maglia del Napoli. Dopo le ultime partite passate più in ombra, contro la squadra di Paulo Fonseca non ha sbagliato ed è andato a segno su assist di Anguissa. Tvplay.it - Boom Lukaku, lo ha fatto davvero: Milan-Napoli entra nella storia Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ha segnato contro ilvestendo la maglia del, ma si è limitato solo al gol: l’attaccante è ancheto. Ilsta ospitando questa sera in casa propria ilcapolista a casa sua, a San Siro. Il match è stato sbloccato appena 5? dopo il fischio d’inizio da Romeluche, dopo essere stato avversario dei rossoneri ai tempi dell’Inter, è tornato questa sera ao più carico che mai. Con l’occasione ha anche siglato un record incredibile,ndodella Serie A., lo ha(LaPresse) – Tvplay.itCome detto,ci ha messo esattamente cinque minuti per tornare a segnare a San Siro ma stavolta con la maglia del. Dopo le ultime partite passate più in ombra, contro la squadra di Paulo Fonseca non ha sbagliato ed è andato a segno su assist di Anguissa.

