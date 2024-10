Aurora, il 30 ottobre l’udienza di convalida del fermo per l'ex fidanzato 15enne (Di martedì 29 ottobre 2024) Si svolgerà nella mattinata del 30 ottobre davanti al gip del tribunale dei Minori l’udienza di convalida del fermo eseguito il 28 ottobre del 15enne accusato di omicidio volontario nei confronti della 13enne Aurora Tila, morta dopo un volo di circa 10 metri dal terrazzo di un balcone all’ottavo Ilpiacenza.it - Aurora, il 30 ottobre l’udienza di convalida del fermo per l'ex fidanzato 15enne Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si svolgerà nella mattinata del 30davanti al gip del tribunale dei Minoridideleseguito il 28delaccusato di omicidio volontario nei confronti della 13enneTila, morta dopo un volo di circa 10 metri dal terrazzo di un balcone all’ottavo

