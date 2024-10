Lanazione.it - Assalto dei ladri al locale: “Era aperto da un giorno. Danni per 30mila euro”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Empolese Valdelsa, 29 ottobre 2024 – Nemmeno il tempo di gioire per la nuova avventura imprenditoriale, giusto quello di salutare – una manciata di ore prima – i clienti. I primi di una bella serata che voleva essere soltanto un assaggio del taglio del nastro ufficiale che avverrà invece il 3 novembre. Alla ’prova numero zero’ di sabato, infatti, è seguito un furto. Un brutto risveglio, domenica mattina, per lo staff de La Fortuna Asian bistrot appenaal civico 15 di via Carlo Landini Marchiani, nella galleria commerciale Le Contrade a Fucecchio. L’attività è gestita dalla apprezzatissima ristoratrice empolese Sabrina Wu, titolare anche dei ristoranti La Fortuna in città e a Sovigliana.