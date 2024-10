Adorazione dei Magi di Botticelli: da Uffizi di Firenze a Museo Diocesano di Milano (Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze – Adorazione dei Magi di Botticelli: da Uffizi di Firenze a Museo Diocesano di Milano L’Adorazione dei Magi, una delle più affascinanti e celebri opere di Sandro Botticelli (Firenze, 1445 – 1510), pittore simbolo del Rinascimento italiano, è il Capolavoro per Milano 2024, in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze e in esposizione al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano dal 29 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025. L’iniziativa, giunta alla sua sedicesima edizione, porta ogni anno un nuovo capolavoro al Museo, per un’esposizione che nel 2024 è curata da Daniela Parenti, curatrice della Pittura del Quattrocento delle Gallerie degli Uffizi, e da Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano. Corrieretoscano.it - Adorazione dei Magi di Botticelli: da Uffizi di Firenze a Museo Diocesano di Milano Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 29 ottobre 2024)deidi: dadidiL’dei, una delle più affascinanti e celebri opere di Sandro, 1445 – 1510), pittore simbolo del Rinascimento italiano, è il Capolavoro per2024, in arrivo dalle Gallerie deglidie in esposizione alCarlo Maria Martini didal 29 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025. L’iniziativa, giunta alla sua sedicesima edizione, porta ogni anno un nuovo capolavoro al, per un’esposizione che nel 2024 è curata da Daniela Parenti, curatrice della Pittura del Quattrocento delle Gallerie degli, e da Nadia Righi, direttrice del

Botticelli, un capolavoro per Milano. L’Adorazione dei Magi al Diocesano

In mostra fino al 2 febbraio la tavola realizzata intorno al 1475 per Santa Maria Novella a Firenze. Nadia Righi: "Tema a noi molto caro. Le reliquie di Gaspare, Baldassarre e Melchiorre sono qui".

L'Adorazione dei Magi di Botticelli al Museo Diocesano: il «capolavoro per Milano» in mostra fino al 2 febbraio

In prestito dagli Uffizi di Firenze. Ilpercorso è curato da Daniela Parenti, responsabile della Pittura del ‘400 agli Uffizi, e da Nadia Righi, direttrice del nostro Diocesano ...

L’Adorazione dei Magi di Sandro Botticelli al Museo Diocesano di Milano

Un Capolavoro a Milano, dal 29 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025, giunge alla sua sedicesima edizione e porta al Museo Diocesano una delle più affascinanti ...

Al Diocesano il regalo di Natale: dagli Uffizi arriva l’Adorazione dei Magi di Botticelli

Alla Galleria degli Uffizi di Firenze, esposto insieme a decine di indiscutibili capolavori e sovrastato dalla fama internazionale della Primavera e della Nascita di Venere, l’ Adorazione dei Magi di ...