Un nuovo sportello per la Misericordia di Bibbiena in pieno centro storico (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un nuovo sportello per la Misericordia di Bibbiena in pieno centro storico. La confraternita casentinese ha inaugurato una sede secondaria in piazza Tarlati che rappresenterà un punto di primo ascolto per i cittadini a cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle attività , per richiedere Arezzonotizie.it - Un nuovo sportello per la Misericordia di Bibbiena in pieno centro storico Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Unper ladiin. La confraternita casentinese ha inaugurato una sede secondaria in piazza Tarlati che rappresenterà un punto di primo ascolto per i cittadini a cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle attività , per richiedere

Un nuovo sportello per la Misericordia di Bibbiena in pieno centro storico

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Arezzo, 28 ototbre 2024 – Un nuovo sportello per la Misericordia di Bibbiena in pieno centro storico. La confraternita casentinese ha inaugurato una sede secondaria in piazza Tarlati che rappresenterà un punto di primo ascolto per i cittadini a cui ... (Lanazione.it)

Facebook WhatsApp Twitter A Sestri Ponente, il comune di Genova ha inaugurato un nuovo sportello del Centro per l’Interazione delle Diversità Culturali, un’iniziativa che intende favorire l’inclusione sociale tra i lavoratori stranieri del ... (Gaeta.it)

Arezzo, 28 ototbre 2024 – Un nuovo sportello per la Misericordia di Bibbiena in pieno centro storico. La confraternita casentinese ha inaugurato una sede secondaria in piazza Tarlati che rappresenterà ... (lanazione.it)

Sabato 19 ottobre, dalle 9, il Centro Commerciale Il Casentino ospiterà la campagna nazionale di informazione. L’evento, promosso dalla Misericordia di Bibbiena, condividerà i comportamenti da tenere ... (msn.com)

Sono tanti i chilometri che la Misericordia di Castiglion Fiorentino fa ogni anno. adesso potrà contare su un nuovo mezzo ma serve il buon cuore di tutti coloro che vorranno contribuire per sostenerlo ... (teletruria.it)