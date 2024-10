Udinese pronto a sostenere la sfida con il Venezia: entusiasmo tra i tifosi nonostante le limitazioni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La corsa dell’Udinese in Serie A provoca grande euforia tra i tifosi, con la squadra friulana attualmente al quarto posto in classifica. Il match di mercoledì sera allo Stadio Penzo di Venezia ha attirato una vasta attenzione, al punto che i supporters dell’Udinese non si fanno fermare dalle limitazioni sui biglietti. L’assegnazione di circa mille posti disponibili per la tifoseria e la concomitante richiesta di biglietti per altri settori evidenziano l’impegno e la passione della comunità bianconera. Tuttavia, l’impossibilità di accesso per i residenti delle province di Pordenone e Udine costringerà diversi tifosi a seguire la sfida comodamente da casa, sintonizzati davanti alla televisione. Gaeta.it - Udinese pronto a sostenere la sfida con il Venezia: entusiasmo tra i tifosi nonostante le limitazioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La corsa dell’in Serie A provoca grande euforia tra i, con la squadra friulana attualmente al quarto posto in classifica. Il match di mercoledì sera allo Stadio Penzo diha attirato una vasta attenzione, al punto che i supporters dell’non si fanno fermare dallesui biglietti. L’assegnazione di circa mille posti disponibili per la tifoseria e la concomitante richiesta di biglietti per altri settori evidenziano l’impegno e la passione della comunità bianconera. Tuttavia, l’impossibilità di accesso per i residenti delle province di Pordenone e Udine costringerà diversia seguire lacomodamente da casa, sintonizzati davanti alla televisione.

