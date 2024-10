Turchia | il Galatasaray si prende il derby di Istanbul Besiktas battuto 2-1

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilcontinua a vincere nella Super Lig turca 2024/25. I giallorossi hanno infatti trionfato per 2-1 neldicontro il, il secondo per importanza dopo quello col Fenerbahce, portando così a nove le vittorie in campionato dopo dieci giornate (28 punti). La squadra di Okan Buruk ha aperto le marcature al 13? con la rete di Davinson Sanchez, per poi raddoppiare nella ripresa al 67? grazie a Victor Osimhen, al quarto gol con la nuova maglia. Nel recupero i bianconeri hanno accorciato le distanze con Ernest Muci, ma è una rete che serve solo per le statistiche. Cresce dunque il vantaggio delin classifica, ora pari a 6 punti sul Samsunspor, mentre Fenerbahce econ una gara da recuperare sono ferme a -8.: ilsiildi2-1