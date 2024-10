Panorama.it - Svolta nel caso Menendez: la serie Netflix riapre il caso

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Erik e Lyle, i fratelli condannati all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per l’omicidio dei loro genitori, potrebbero presto vedere unanel loro. Dopo più di trent’anni, infatti, il procuratore distrettuale di Los Angeles ha richiesto un nuovo processo per i due fratelli, aprendo alla possibilità di una pena ridotta che li renderebbe idonei alla libertà vigilata. La richiesta, presentata formalmente in tribunale venerdì, rappresenta un significativo passo avanti in unche ha a lungo diviso l’opinione pubblica americana. Tuttavia, non tutti accolgono con favore l’ipotesi di una loro scarcerazione.