So cosa aspettarmi da lui Lando Norris sbotta contro Verstappen | una pesante accusa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La sanzione di 20 secondi l'ha giustamente pagata per l'attacco duro che ha mandatosull'erba e per aver tagliato curva 8 ottenendo vantaggio. Per Maxquello del Messico è stato un GP difficilissimo, chiuso al 6° posto. Il suo amicoè ora a 47 punti da lui nella Classifica Piloti. Difficile una rimonta, ma non impossibile. Il britannico vuole provare a crederci e intanto, dopo la gara, ha sottolineato i comportamenti oltre il limite del campione del mondo olandese della Red Bull: “Il duello con? Lo rispetto ma ormai sodevoda lui, guida sporco. Ho cercato a di stargli alla larga e di fare la mia gara. Nel finale eravamo molto veloci.