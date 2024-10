Serie A, gli arbitri della 10a giornata: Milan-Napoli a Colombo, Fabbri per Roma-Torino (Di lunedì 28 ottobre 2024) Anche gli arbitri non si fermano e con il turno infrasettimanale alle porti l`aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Anche glinon si fermano e con il turno infrasettimanale alle porti l`aia ha reso noti i nominativi di, assistenti, IV Ufficiali,

Serie A, gli arbitri della 10a giornata: Milan-Napoli a Colombo, Fabbri per Roma-Torino

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali della decima giornata di Serie A, turno infrasettimanale che inizierà alle 18:30 di martedì 29 ottobre con Cagliari-Bologna. Il big match di questo turno è Milan-Napoli ed è stato designato Colombo con ... (Sportface.it)

Giornata di big match e derby: in C1 c’è la sfida tra le capoliste Fermana e Pietralacroce. In C2 il match clou è Real Fabriano-Aurora Treia VALLESINA, 25 ottobre 2024 – Per i campionati regionali di Serie C1 e C2 di calcio a 5 siamo già arrivati ... (Vallesina.tv)

Anche gli arbitri non si fermano e con il turno infrasettimanale alle porti l`aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV ... (msn.com)

Napoli in campo sabato alle 15 contro il Lecce: l'arbitro sarà Tremolada. Domenica alle 20.45 c'è Fiorentina-Roma, sfida affidata a Simone Sozza ... (sport.sky.it)

Ecco le designazioni per la nona giornata di campionato: a Guida il big match Inter-Juve, Napoli-Lecce a Tremolada. Piccinini per Lazio-Genoa ... (msn.com)