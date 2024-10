Salernitana Femminile, ottovolante granata: successo all’esordio casalingo per le ragazze di coach Orrico (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSeconda uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in casa contro la Meta Catania: finisce 8-2 un match che premia le padrone di casa in controllo della gara per buona parte del match. La vittoria, cosi, fa salire in classifica a quota 4 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne. La sfida del secondo turno del girone D di Serie B, disputata al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, vede opposte la Salernitana reduce dal pari in trasferta con il Mondragone e la Meta Catania dal passo falso interno con il Reggio Sc. Mister Orrico si affida dal primo minuto a Di Giacomo tra i pali con Rapuano, Ponticiello, Razza e Lisanti come elementi di movimento. Salernitana Femminile 1970 – Meta Catania: la gara Al 2? prima occasione di marca granata con Lisanti, che in spaccata non impatta bene una palla recuperata. Anteprima24.it - Salernitana Femminile, ottovolante granata: successo all’esordio casalingo per le ragazze di coach Orrico Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSeconda uscita ufficiale, in campionato, per la1970 impegnata in casa contro la Meta Catania: finisce 8-2 un match che premia le padrone di casa in controllo della gara per buona parte del match. La vittoria, cosi, fa salire in classifica a quota 4 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne. La sfida del secondo turno del girone D di Serie B, disputata al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, vede opposte lareduce dal pari in trasferta con il Mondragone e la Meta Catania dal passo falso interno con il Reggio Sc. Mistersi affida dal primo minuto a Di Giacomo tra i pali con Rapuano, Ponticiello, Razza e Lisanti come elementi di movimento.1970 – Meta Catania: la gara Al 2? prima occasione di marcacon Lisanti, che in spaccata non impatta bene una palla recuperata.

