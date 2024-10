Calcioweb.eu - Roma, Pellegrini: “abbiamo fatto schifo tutti. Clima non semplice”

Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lorenzoprova a scuotere la squadra dopo la sconfitta umiliante dellacontro la Fiorentina, match valido per la nona giornata di Serie A. “Bisogna essere uomini e dirci la verità , certe prestazioni non sono accettabili. È un momento difficile ma se ne esce con il lavoro e dando tutto, cercando di dare quel qualcosa in più che al momento ci manca. Dobbiamo guardarci negli occhi ed essere uomini, questa non è una prestazione che un giocatore dellapuò fare. Sono cose che succedono ma ora dipende da noi e tramite il lavoro e l’umiltà dobbiamo cambiare le cose. Ciò che si è visto oggi non deve accadere più. Quando dico inaccettabile, parlo di tutto. Di come sei entrato in campo, delle difficoltà trovate e di non saperle mettere a posto. Parlo di, nessuno escluso. E ci vuole il coraggio di dire che