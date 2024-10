Ponte di Ognissanti, un lungo fine settimana all'insegna dell'arte (Di lunedì 28 ottobre 2024) Palazzo dei Diamanti sarà aperto ogni giorno dalle 9.30 alle 19.30, anche durante il Ponte di Ognissanti. Spazio, dunque, ai capolavori di Mazzolino, Ortolano, Garofalo e Dosso in una mostra che celebra la bellezza e la cultura della Ferrara del Cinquecento. Iscriviti al canale WhatsApp di Ferraratoday.it - Ponte di Ognissanti, un lungo fine settimana all'insegna dell'arte Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Palazzo dei Diamanti sarà aperto ogni giorno dalle 9.30 alle 19.30, anche durante ildi. Spazio, dunque, ai capolavori di Mazzolino, Ortolano, Garofalo e Dosso in una mostra che celebra la bellezza e la culturaa Ferrara del Cinquecento. Iscriviti al canale WhatsApp di

Ponte di Ognissanti, un lungo fine settimana all'insegna dell'arte

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo - halloween e Po0nte di Ognissanti con bel tempo grazie all'alta pressione, clima gradevole di giorno ma notti fresche anche in pianura ... (centrometeoitaliano.it)

La recente fase di maltempo è finita, torna il sole. Con temperature massime intorno ai 20°. L'atmosfera si uniformerà anche in quota per cui avremo una perfetta sincronia lungo tutta la colonna d'ari ... (quicomo.it)

Caldo anomalo di fine ottobre anche in Puglia: temperature in aumento. L'ondata di bel tempo fuori stagione non abbandona l'Italia, e ... (msn.com)

Che tempo farà nei primissimi giorni di novembre, contraddistinti dal lungo fine settimana del Ponte di Ognissanti. Il meteo previsto su tutta l’Italia. Il Ponte di Ognissanti, che si svolgerà dal 1° ... (abruzzo.cityrumors.it)

Il Ponte di Ognissanti vedrà maltempo sparso in diverse regioni d'Italia. Sarà un weekend di piogge: ecco le previsioni meteo. (abruzzo.cityrumors.it)