Ilrestodelcarlino.it - La Madonna di San Luca . Folla di fedeli dopo l’alluvione : "Chiediamo a Maria di aiutarci"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Affidarsi alladi Sanper superare le difficoltà. Nel dna dei bolognesi c’è questa attitudine per una devozione che a volte supera la fede e spesso anche chi dice di non credere si rivolge a questa icona per chiedere una grazia. È un legame indissolubile come ha confermato la giornata di ieri con l’immagine della Beata Vergine che ha sostato per due ore in cattedrale. Nonostante il momento di preghiera sia stato organizzato in quattro e quattr’otto dall’arcidiocesi, ihanno subito raccolto l’invito riempiendo la Basilica di San Pietro per una preghiera particolare e straordinaria. Le alluvioni che hanno colpito tutto il territorio metropolitano e gli ennesimi decessi sul lavoro avvenuti mercoledì hanno messo in crisi la città. Non si è più sicuri né in casa né mentre si svolge la propria occupazione ed è a questa incertezza che bisogna reagire per rialzarsi.