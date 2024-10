Calciomercato.it - Inzaghi tagliato fuori: cambio in panchina

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’avvio di stagione terribile di un top club di Premier League ha alimentato le voci anche sul futuro di. Intanto non mancano i candidati per laI risultati nell’economia della carriera di un allenatore restano al centro di tutto. La continuità resta un fattore fondamentale, e lo sa benissimo Simone, divenuto nel corso del tempo un pilastro fondamentale del mondo Inter.in(LaPresse) – calciomercato.itUn lavoro quello del tecnico piacentino ben conosciuto sia in Italia che in Europa, lì dove un importante club di Premier League sta invece vivendo l’ennesima stagione di delusioni. Il riferimento è al Manchester United, che proprio non riesce a tornare la gloriosa squadra dei tempi di Sir Alex Ferguson, in grado di vincere tanto in patria quanto in Europa.