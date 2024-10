Lanazione.it - Il vino di Torre a Cona miglior rosso dell'anno per il Gambero Rosso

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Rignano sull’Arno, 28 ottobre 2024 - Il“Molino degli Innocenti” Chianti Colli Fiorentini Riserva DOCG 2019 è stato premiato come “” dalper la Guida Vini d’Italia 2025. È prodotto dalla Fattoria didi San Donato in Collina, nel territorio comunale di Rignano. Queste le motivazioni con cui la giuria di esperti ha decretato la sua vittoria: "Abbiamo scelto questoperché incarna perfettamente il paradigma del grande, classico e moderno allo stesso tempo." A portare le sue congratulazioni ai proprietari’azienda vitivinicola, è stato il sindaco di Rignano Giacomo Certosi. “Ho fatto visita alla fattoria die ho portato i miei complimenti per l’autorevole riconoscimento ricevuto dalla guida del