"Il Napoli ha gioito del pareggio…": l'annuncio del calciatore indispettisce i tifosi!

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Inter-Juventus si è conclusa sul punteggio di 4-4. Il pareggio visto a San Siro ha favorito ildi Antonio Conte, il quale ha blindato la vetta della classifica. Il match andato in scena a San Siro tra Inter-Juventus è stato uno spot per il calcio italiano. Il punteggio finale (4-4) è incredibile, motivo per il quale la partita continua ad esser discussa anche in queste ore. Da una parte lo spettacolo, dall’altra gli errori difensivi e non solo. Intanto, però, ciò che conta è che le due compagini abbiano guadagnato un solo punto a testa. Tutto ciò ha infatti favorito ilche è riuscito ad allungare in vetta. Il pareggio nel Derby d’Italia non ha soddisfatto l’Inter o la Juventus, ma bensì il. Quest’ultimo, ad oggi ha ben quattro punti di vantaggio sui nerazzurri e cinque sui bianconeri. Quindi, tutto ciò sottolinea che gli azzurri hanno in mano il proprio destino.