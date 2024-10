Sport.quotidiano.net - Il Camaiore regge l’urto a Livorno. Chiaramonti firma il pareggio

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pro1 PRO: Betterini, Tantardini (38’st Patrignano), Lischi, Marchetti, Rotunno, Signorini, Pratesi (19’st Santagata), Freschi (36’st Sottile), Lucchesi (41’st Gjini), Morelli, Casanova. A disp.: Strambi, Buonaccorsi, Di Tora, Maffei, Romanacci. All.: Bandinelli.: Costa, Borgia, Belli (45’st Bologna), Granaiola, Zambarda, Velani, Da Pozzo (27’st Bacci), Amico,, Cornacchia, Nardi. A disp.: Barsottini,D’Alessandro, Nabari, Domenici, Maini, Feni, Ricci. All.: Cristiani. Arbitro: Monti di Firenze (Rugi di Empoli e Di Legge di Pisa). Reti: 7’pt Marchetti, 14’stNote: Ammoniti Pratesi, Morelli, Velani, Belli, Cornacchia.– Finisce in parità il big match dell’ottava giornata del campionato di Eccellenza.