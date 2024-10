Donnapop.it - Chanel Totti e il video con la borsa da 1000 euro su Tiktok «Voi seppellitemi coi soldi quando morirò»

(Di lunedì 28 ottobre 2024), figlia della celebre coppia Ilary Blasi e Francesco, ha recentemente attirato l’attenzione sugrazie a un brevein cui mette in mostra il suo stile e unadal valore di circa 1.500. Già nota per la sua presenza sui social,ha ridotto la frequenza dei suoi post in passato, ma nelle ultime settimane ha fatto un ritorno in grande stile su Instagram e, piattaforme dove condivide momenti della sua vita quotidiana, ma anche accessori e look d’alta moda. Ilha suscitato un certo clamore non solo per gli abiti e gli accessori mostrati, ma anche per la scelta musicale.ha infatti accompagnato il brevecon alcuni versi del brano Moneylove di Massimo Pericolo e Emis Killa, un brano dal testo deciso e provocatorio che esprime uno stile di vita agiato e disinvolto.