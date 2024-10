Anteprima24.it - Caos trasporti, l’opposizione: “Tardive ed improvvide scelte dell’amministrazione comunale”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quanto si sta verificando stamattina in Città per le fantasiose,edera ampiamente previsto”. – così in una nota i consiglieri di opposizione De Longis, De Lorenzo, Farese, Fioretti, Megna, Miceli, Moretti, Perifano, Sguera e Varricchio. “La scelta era stata preannunciata con l’annosa questione del “Piano Periferie” con cui l’amministrazione Mastella intendeva abolire il terminal bus che oggi serve 2500 pendolari al centro di Benevento e da subito fu contestata dalla Città intera e dalle forze di opposizione di allora. Lo abbiamo detto e ripetuto in tutte le sedi opportune, anche in Consigliolo scorso 22 ottobre, e pubblicamente, ma non siamo stati mai ascoltati.