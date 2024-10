Dailymilan.it - Calciomercato Milan, pronto il rinnovo di contratto per Tijjani Reijnders. I dettagli

(Di lunedì 28 ottobre 2024), dopo le ottime prestazioni èildiper, che avrà anche un aumento. Le cifre Una serie di prestazioni magistrali, con tanto di doppietta contro il Club Brugge, a mettere la ciliegina sulla torta per un ottimo inizio di stagione e la consacrazione a uomo perno del centrocampo dell’undici di Paulo Fonseca.è salito in cattedra e adesso ilsi prepara aldi, per blindare l’olandese da possibili offerte. Nonostante il suosia ancora lungo e scadrà nel 2028, in casa rossonera c’è la voglia di allungare di almeno un paio di anni la durata dell’accordo, con tanto di aumento come premio per il suo impegno. Oggipercepisce un ingaggio da 1,6 milioni di euro netti a stagione.