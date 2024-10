Agi.it - Balotelli al Genoa. "Ho voglia di ricominciare"

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - "Sono carico, ma sinceramente non ho tantadi parlare: hodi cominciare". Lo ha detto Mario, arrivando alla Casa della Salute di Multedo, a Genova per le visite mediche. Il giocatore è il nuovo rinforzo del, per Gilardino "ha il fuoco dentro". "Se ho il fuoco dentro? - dice lui - Lo vedrete".ha salutato i tifosi rossoblu: "Ci vediamo allo stadio. Speriamo bene: darò tutto me stesso". Dopo le visite mediche, verrà apposta la firma sul contratto che dovrebbe legarlo al Grifone fino a giugno 2025. Attorno a lui, stamane, oltre alla stampa, anche molti tifosi che gli hanno chiesto autografi e selfie:è stato disponibile con tutti.Â