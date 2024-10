Verso Milan-Napoli, emergenza attacco per Fonseca: Abraham fuori, Jovic quasi. Le condizioni (Di domenica 27 ottobre 2024) Con il Napoli alle porte, problemi in attacco per il Milan Paulo Fonseca: Abraham non ci sarà, Jovic ancora acciaccato. La situazione Non arrivano buone notizie per il Milan di Paulo Fonseca. Dopo il rinvio della sfida contro il Bologna, i rossoneri si preparano per l’imminente big match contro il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico portoghese deve avere a che fare con non pochi problemi di rosa. Infatti oltre all’infortunio di Gabbia, il vero problema risiede in attacco. Tammy Abraham soffre di un nuovo forfait dopo l’infortunio contro l’Udinese e dunque sarà sicuramente out per la partita di martedì. Per quanto riguarda il serbo Luka Jovic invece, si attendono nuove valutazioni. L’ex viola soffre di pubalgia e verrà stabilita la sua gestione. Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, emergenza attacco per Fonseca: Abraham fuori, Jovic quasi. Le condizioni Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Con ilalle porte, problemi inper ilPaulonon ci sarà,ancora acciaccato. La situazione Non arrivano buone notizie per ildi Paulo. Dopo il rinvio della sfida contro il Bologna, i rossoneri si preparano per l’imminente big match contro ildi Antonio Conte. Il tecnico portoghese deve avere a che fare con non pochi problemi di rosa. Infatti oltre all’infortunio di Gabbia, il vero problema risiede in. Tammysoffre di un nuovo forfait dopo l’infortunio contro l’Udinese e dunque sarà sicuramente out per la partita di martedì. Per quanto riguarda il serbo Lukainvece, si attendono nuove valutazioni. L’ex viola soffre di pubalgia e verrà stabilita la sua gestione.

