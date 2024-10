Totti ci riprova: "Nessuno scherzo: voglio tornare in Serie A. Ci sono due squadre" (Di domenica 27 ottobre 2024) Francesco Totti ancora in Serie A. Nessuno scherzo, nessuna boutade, lo storico capitano e bandiera della Roma ha confermato ancora una volta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Francescoancora inA. Nessuno, nessuna boutade, lo storico capitano e bandiera della Roma ha confermato ancora una volta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Totti ci riprova: "Nessuno scherzo: voglio tornare in Serie A. Ci sono due squadre" - Totti vuole scendere in campo. In Serie A: “Non è uno scherzo. L’ho presa seriamente. Le squadre? Una o due, ora vedremo cosa mi dicono la testa e il fisico, anche se la testa sa già la risposta. Per ... (calciomercato.com)

Totti insiste: "Tornare a giocare non è uno scherzo. Ecco cosa farò" - E adesso? Adesso Totti ci pensa davvero. Non che sia una novità, i l Corriere dello Sport lo aveva anticipato da tempo, ma lo storico capitano della Roma, da Miami dove con altri ex giocatori è protag ... (corrieredellosport.it)

Totti di nuovo in campo? Il medico dello sport Pino Capua: «Ha smesso 7 anni fa, questo sarebbe l'unico problema» - Professor Capua, Francesco Totti dice che vuole tornare a giocare in Serie A: ha senso la provocazione? «Può avere una logica se le ... (msn.com)

Totti, il ritorno in campo a 48 anni? - Francesco Totti , ex capitano della Roma e icona del calcio italiano, ha recentemente dichiarato la sua intenzione di tornare a giocare in Serie A , nonostante i suoi 48 anni e sette anni di inattivit ... (informazione.it)