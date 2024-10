Thesocialpost.it - Rimini, finto maresciallo in divisa truffa anziana: furto da 100mila euro

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Signora, sono undei carabinieri. La devo avvertire che sua figlia è stata derubata, le hanno portato via tutto, anche le chiavi di casa. Stia tranquilla, le mando un carabiniere a casa per mettere al sicuro tutti i suoi beni prima che i ladri possano venire anche da lei”. Con queste parole, una pensionata di Santarcangelo di Romagna è stata raggirata da duetori professionisti che, spacciandosi per carabinieri, le hanno sottratto beni preziosi. Dopo la telefonata d’allarme, un giovane in uniforme falsa si è presentato alla porta della donna con una valigetta, affermando di voler mettere in sicurezza i suoi oggetti di valore “in caserma”.