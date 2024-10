Real Madrid, offese razziste contro Yamal: il club apre un’indagine (Di domenica 27 ottobre 2024) Non solo lo 0-4 subito al Bernabeu nel Clasico contro il Barcellona, che rischia di indirizzare già in maniera netta la vittoria del campionato verso la Catalogna: il Real Madrid deve affrontare anche la vergogna per gli insulti razzisti di una fetta di stadio a Lamine Yamal, dopo il terzo gol blaugrana. E il club della capitale spagnola afferma con determinazione la condanna per “qualsiasi tipo di comportamento che implichi razzismo, xenofobia o violenza nel calcio e nello sport”, rammaricandosi “profondamente degli insulti che alcuni tifosi hanno pronunciato ieri sera in uno degli angoli dello stadio”. Dalle parole ai fatti, visto che, nella nota diffusa, il Real Madrid ha spiegato di aver “aperto un’indagine per individuare e identificare gli autori di questi insulti deplorevoli e spregevoli, al fine di adottare le relative misure disciplinari e giudiziarie”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Non solo lo 0-4 subito al Bernabeu nel Clasicoil Barcellona, che rischia di indirizzare già in maniera netta la vittoria del campionato verso la Catalogna: ildeve affrontare anche la vergogna per gli insulti razzisti di una fetta di stadio a Lamine, dopo il terzo gol blaugrana. E ildella capitale spagnola afferma con determinazione la condanna per “qualsiasi tipo di comportamento che implichi razzismo, xenofobia o violenza nel calcio e nello sport”, rammaricandosi “profondamente degli insulti che alcuni tifosi hanno pronunciato ieri sera in uno degli angoli dello stadio”. Dalle parole ai fatti, visto che, nella nota diffusa, ilha spiegato di aver “apertoper individuare e identificare gli autori di questi insulti deplorevoli e spregevoli, al fine di adottare le relative misure disciplinari e giudiziarie”.

