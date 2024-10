Ilrestodelcarlino.it - Radiografie a polmoni e ossa senza prenotazione

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Accesso diretto a strutture sanitarie del territorio bolognese per tutti i pazienti che devono effettuareal torace o allee sono in possesso di una ricetta a carattere di urgenza. Da mercoledì scorso l’Ausl di Bologna permette l’accessobisogno di, per tutte quelle persone che devono eseguireal torace per sospetto dite ea dita della mano, polso, avambraccio, gomito, piede, dita del piede, caviglia, tibia perone, ginocchio e costato per sospetto di fratture. I requisiti indicati dall’Azienda sanitaria per poter accedere con questa modalità sono quello del possesso di una prescrizione con priorità U (urgente) e, importante, tale prescrizione deve essere elettronica, quindi non cartacea (per intendersi, non la ricetta rsu carta fatta attraverso la modalità online dal medico).