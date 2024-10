MotoGp: Bagnaia vince in Thailandia davanti Martin e va a -17 (Di domenica 27 ottobre 2024) Sul bagnato del circuito di Buriram, in Thailandia, Francesco Bagnaia tira fuori una gara pressoché perfetta e centra un bel successo nel terzultimo appuntamento della stagione di MotoGp. Nonostante un errore e qualche difficoltà di troppo, però, Jorge Martin riesce a limitare i danni in ottica Mondiale chiudendo secondo grazie alla caduta di Marc Marquez . La differenza di punti tra lo spagnolo Feedpress.me - MotoGp: Bagnaia vince in Thailandia davanti Martin e va a -17 Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 27 ottobre 2024) Sul bagnato del circuito di Buriram, in, Francescotira fuori una gara pressoché perfetta e centra un bel successo nel terzultimo appuntamento della stagione di. Nonostante un errore e qualche difficoltà di troppo, però, Jorgeriesce a limitare i danni in ottica Mondiale chiudendo secondo grazie alla caduta di Marc Marquez . La differenza di punti tra lo spagnolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP Thailandia 2024 - risultato gara: vince Bagnaia. Classifica e calendario - Su pista bagnata è stato il Campione in carica a mettere tutti in riga a Buriram, andando a vincere la gara con grande supremazia, sul rivale al titolo Jorge Martin. Terzo gradino del podio per Acosta ... (insella.it)

MotoGP | Gp Thailandia Gara: Bagnaia vince e accorcia su Martin, Acosta a podio - MotoGP Gp Thailandia Gara - Pecco Bagnaia ha dimostrato il carattere da Campione del Mondo al Chang International Circuit di Buriram, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024. Il #1 della Ducati dopo il ... (motograndprix.motorionline.com)

MotoGp, in Thailandia vince Pecco Bagnaia. Martin, che chiude secondo, ora è più vicino - Una nuova vittoria per Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati trionfa nel Gp di Thailandia, 18/a prova del mondiale MotoGp. Secondo posto per Jorge Martin (Ducati Pramac), leader ... (ilmessaggero.it)

MotoGp, in Thailandia vince sul bagnato Bagnaia e va a -17 da Martin - Nono successo stagionale per il campione del mondo BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) - Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati Lenovo, trionfa nel Gran Premio di Thailandia, ottenendo così il nono ... (sport.tiscali.it)