Manovra 2025, dalle pensioni minime a stipendi e bonus: le novità (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono in tutto 144 gli articoli del testo della nuova Manovra 2025 arrivata alla Camera, in attesa di iniziare l’iter parlamentare che dovrebbe portare al via libera del Parlamento prima di Natale. La Manovra 2025 arriva alla Camera. dalle detrazioni fiscali alle pensioni, dai bonus bebè a quello per il nido e per le mamme 2anews.it - Manovra 2025, dalle pensioni minime a stipendi e bonus: le novità Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono in tutto 144 gli articoli del testo della nuovaarrivata alla Camera, in attesa di iniziare l’iter parlamentare che dovrebbe portare al via libera del Parlamento prima di Natale. Laarriva alla Camera.detrazioni fiscali alle, daibebè a quello per il nido e per le mamme

