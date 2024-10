Inter-news.it - LIVE Inter-Juventus 0-0: inizia il derby d’Italia a San Siro

(Di domenica 27 ottobre 2024)è il match valido per la nona giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Thiago Motta. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.00, si gioca allo stadio Sandi Milano.0-0- PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 1? Primo grandevento in chiusura di de Vrij sull’insidioso cross di Conceicao, angolo per la. 18.00:! 17.58 Squadre in campo, ora l’inno della Serie A: sta perre. 17.43 Non ci sarà nessuna coreografia da parte del tifo organizzato nerazzurro. La spiegazione è tutta sulla fanzine pubblicata dalla Curva ed è una durissima risposta alla società. 17.30 Mezz’ora al calcio d’inizio della partita valida per la nona giornata di Serie A tra