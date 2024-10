Ilprimatonazionale.it - La notte prima della Rivoluzione

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott – “Roma o morte. Allora è vero quanto si diceva ieri sera. Siamo quindi dei rivoluzionari nel senso più ampio, siamo in rivolta, e questa parola invece di farmi meditare come dovrebbe accadere ad una persona normale, mi mette addosso una gioia sottile”. Siamo a Pisa, è il 27 ottobre 1922: Mario Piazzesi – autore del Diario di uno squadrista toscano – alla visione di un esplicativo manifesto, annota queste righe tra le sue memorie. Sì, lo sappiamo, siamo in anticipo di un giorno, non è questa la dataricorrenza ufficiale. Ma dal momento che in troppi ne hanno parlato (e continueranno a parlarne) a sproposito ci sembra interessante fare un passo indietro e capire – appunto – cosa successe la. O meglio, nei momenti appena precedenti.