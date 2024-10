Inter-news.it - Inter-Juventus, il dato spettatori a San Siro in un Derby d’Italia spettacolare

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unche non delude, con il pubblico di Sanche ha risposto presente in massa. Ecco ildiattualmente avanti 4-2 al 65? e una partita ancora tutta da vivere, la sfida con laresta ancora apertissima, sperando di poter chiudere quanto prima la sfida. Ilperò non ha deluso. Come sempre, la risposta del tifo nerazzurro è. Sono 75.056 i tifosi presenti questa sera. Dopo giorni di attesa, il popoloista e bianconero ha riempito lo stadio di Milano, contribuendo a creare un’atmosfera di grande intensità. I gol, fioccati uno dopo l’altro, hanno scatenato le emozioni della folla, con un Sancaldissimo, pronto a reagire a ogni azione. Il match, sin dai primi minuti, è apparso vivace e combattuto, con entrambe le squadre che non si sono risparmiate.