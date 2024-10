Il mito di Chimera diventa manifesto politico. Il granduca Cosimo la scelse come simbolo (Di domenica 27 ottobre 2024) Brilli Nel linguaggio corrente il termine Chimera sta a indicare qualcosa di indefinito, di fantasioso e, in pari tempo, di difficile realizzazione. Esso sembra derivare dal nome classico dell’animale mostruoso il quale, per come veniva raffigurato nel mondo antico, era l’incarnazione di forze malefiche e distruttrici. Fra le tante raffigurazioni di questa fiera fantasiosamente composita, quella più imponente, drammatica ed esteticamente affascinante è rappresentata dalla Chimera in bronzo di Arezzo. La fiera ha il corpo e la testa di leone furente, il dorso irto di squame di drago sul quale si innesta la testa di capra selvatica, e la coda in forma di serpente con il capo che addenta uno dei corni della capra. Lanazione.it - Il mito di Chimera diventa manifesto politico. Il granduca Cosimo la scelse come simbolo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Brilli Nel linguaggio corrente il terminesta a indicare qualcosa di indefinito, di fantasioso e, in pari tempo, di difficile realizzazione. Esso sembra derivare dal nome classico dell’animale mostruoso il quale, perveniva raffigurato nel mondo antico, era l’incarnazione di forze malefiche e distruttrici. Fra le tante raffigurazioni di questa fiera fantasiosamente composita, quella più imponente, drammatica ed esteticamente affascinante è rappresentata dallain bronzo di Arezzo. La fiera ha il corpo e la testa di leone furente, il dorso irto di squame di drago sul quale si innesta la testa di capra selvatica, e la coda in forma di serpente con il capo che addenta uno dei corni della capra.

