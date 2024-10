Highlights e gol Fiorentina-Roma 5-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 27 ottobre 2024) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Fiorentina-Roma, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Partita a senso unico con i ragazzi di Raffaele Palladino che dopo pochi minuti sbloccano la partita con la rete di Moise Kean e poi Beltran raddoppia su rigore. Ci pensa Kone a mettere a segno un gran gol, ma è solo un’azione isolata di una partita dominata da parte della Fiorentina. I viola dominano e segnano ancora con Kean, Bove e l’autogol di Hummels. Caporetto Roma, Juric a rischio esonero. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI Highlights Highlights e gol Fiorentina-Roma 5-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la nona giornata del campionato di. Partita a senso unico con i ragazzi di Raffaele Palladino che dopo pochi minuti sbloccano la partita con la rete di Moise Kean e poi Beltran raddoppia su rigore. Ci pensa Kone a mettere a segno un gran gol, ma è solo un’azione isolata di una partita dominata da parte della. I viola dominano e segnano ancora con Kean, Bove e l’autogol di Hummels. Caporetto, Juric a rischio esonero. ILDEI GOL E DEGLIe gol5-1:) SportFace.

Highlights e gol Fiorentina-Roma 5-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO)

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il video con gli highlights e i gol di San Gallo-Fiorentina 2-4, sfida valida per il secondo turno della Conference League 2024/25. Gara dai due volti quella della formazione viola, che nella prima metà di gara soffre e va sotto per il gol di ... (Sportface.it)

Lecce-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, è terminata sul punteggio di 0-6 con i primi due gol di Andrea Colpani in campionato. Di seguito gol e highlights della sfida. GOLEADA – La Fiorentina vince per 6-0 ... (Inter-news.it)

Match pirotecnico al Franchi. La Fiorentina passa in vantaggio al 9' con Kean, bravissimo a sfruttare un'ottima combinazione con Beltran. Celik sbaglia poi un disimpegno e regala un rigore, per fallo ... (sport.sky.it)

Fiorentina - Roma 3-1 alla fine del primo tempo, la doppietta di Kean e il gol di Beltran per il doppio vantaggio della Viola. (generationsport.it)

Edoardo Bove trova la quarta rete per la Fiorentina contro la Roma al 52’ per il più classico dei gol dell’ex. (generationsport.it)