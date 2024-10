Germania, attaccato treno con tifosi: finestrini rotti e scontri (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un treno speciale che trasportava centinaia di tifosi della squadra tedesca del Rot-Weiss Essen è stato fermato e attaccato mentre si recava alla partita di terza divisione tedesca contro l’Hansa Rostock. Un portavoce della polizia ha confermato l’incidente, avvenuto nel Brandeburgo tra Berlino e Rostock, prima della partita di sabato. Inizialmente non sono state fornite ulteriori informazioni, sostenendo che l’indagine è in corso. Secondo diversi media, sul treno che trasportava i tifosi del Rot-Weiss Essen è stato tirato il freno d’emergenza. Successivamente, un folto gruppo di persone mascherate ha attaccato il treno. Diversi finestrini sono stati rotti e si hanno notizie di scontri anche all’esterno delle carrozze. La polizia non ha potuto confermare se gli aggressori fossero tifosi dell’Hansa Rostock. .com - Germania, attaccato treno con tifosi: finestrini rotti e scontri Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unspeciale che trasportava centinaia didella squadra tedesca del Rot-Weiss Essen è stato fermato ementre si recava alla partita di terza divisione tedesca contro l’Hansa Rostock. Un portavoce della polizia ha confermato l’incidente, avvenuto nel Brandeburgo tra Berlino e Rostock, prima della partita di sabato. Inizialmente non sono state fornite ulteriori informazioni, sostenendo che l’indagine è in corso. Secondo diversi media, sulche trasportava idel Rot-Weiss Essen è stato tirato il freno d’emergenza. Successivamente, un folto gruppo di persone mascherate hail. Diversisono statie si hanno notizie dianche all’esterno delle carrozze. La polizia non ha potuto confermare se gli aggressori fosserodell’Hansa Rostock.

